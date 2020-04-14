14 Nisan 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Bernardo Silva duyurdu! Ronaldo corona virüsü için yardım kampanyası başlattı

Bernardo Silva duyurdu! Ronaldo corona virüsü...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 14.04.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Dünyaca ünlü yıldız da salgın için yardım kampanyası başlatarak anlamlı bir harekette bulundu. Ronaldo'nun yardım kampanyasını milli takımdan arkadaşı açıkladı. İşte detaylar...

'nin Portekizli yıldızı , 'da katıldığı bir canlı yayında Ronaldo'nun Corona virüs salgını sebebiyle ekonomik açıdan sarsılan Portekiz'deki alt lig kulüplerine yardım etmek için kendilerini organize ettiğini söyledi.

Bernardo Silva, Ronaldo'nun yaptığı organizasyonu şu sözlerle anlattı:

"2-3 gün önce oyuncularının olduğu WhatsApp grubuna 'ye katıldığımız için verilen primlerin %50'sini Portekiz'deki kulüplere bağışlayabileceğimizi yazdı. Hepimiz bu öneriyi kabul ettik. 2021'e ertelenen EURO 2020'ye katılım primlerimizin %50'lik kısmı Portekiz alt liglerinde mücadele eden kulüplere gidecek. Ronaldo büyük bir lider olduğunu bu konuda da gösterdi."

Cristiano Ronaldo çalışmalarını çocuklarıyla sürdürüyor haberin devamı

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