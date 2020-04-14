Bernardo Silva duyurdu! Ronaldo corona virüsü için yardım kampanyası başlattı
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkisi altına almıştı. Dünyaca ünlü yıldız Cristiano Ronaldo da salgın için yardım kampanyası başlatarak anlamlı bir harekette bulundu. Ronaldo'nun yardım kampanyasını milli takımdan arkadaşı Bernardo Silva açıkladı. İşte detaylar...
Manchester City'nin Portekizli yıldızı Bernardo Silva, Instagram'da katıldığı bir canlı yayında Ronaldo'nun Corona virüs salgını sebebiyle ekonomik açıdan sarsılan Portekiz'deki alt lig kulüplerine yardım etmek için kendilerini organize ettiğini söyledi.
Bernardo Silva, Ronaldo'nun yaptığı organizasyonu şu sözlerle anlattı:
"2-3 gün önce milli takım oyuncularının olduğu WhatsApp grubuna EURO 2020'ye katıldığımız için verilen primlerin %50'sini Portekiz'deki kulüplere bağışlayabileceğimizi yazdı. Hepimiz bu öneriyi kabul ettik. 2021'e ertelenen EURO 2020'ye katılım primlerimizin %50'lik kısmı Portekiz alt liglerinde mücadele eden kulüplere gidecek. Ronaldo büyük bir lider olduğunu bu konuda da gösterdi."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...