19 Nisan 2020, Pazar
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Manchester City, 16 yaşındaki Perulu Aguilar'ı transfer etti
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Peru'nun Alianza Lima takımında forma giyen 16 yaşındaki sağ bek Kluiverth Aguilar'ı transfer etti.
Alianza Lima Kulübünden yapılan açıklamada, Kluiverth Aguilar'ın transferi konusunda İngiliz ekibiyle anlaşıldığı, genç oyuncunun 18 yaşına basana kadar kulüpte kalacağı duyuruldu.
Bonservis bedeliyle ilgili bilgi verilmezken, Perulu oyuncunun gelecekte başka bir takıma transfer olması halinde satışından pay alınacağı belirtildi.
Açıklamada, Aguilar'ın transferi için "Peru futbolunun son yıllarda Avrupa'ya gerçekleştirdiği en önemli transfer." ifadesi kullanıldı.
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