19 Nisan 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester City, 16 yaşındaki Perulu Aguilar'ı transfer etti

Resmen açıklandı! City transferi bitirdi...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 Giriş Tarihi: 19.04.2020

ekiplerinden , Peru'nun takımında forma giyen 16 yaşındaki sağ bek etti.

Kulübünden yapılan açıklamada, 'ın transferi konusunda İngiliz ekibiyle anlaşıldığı, genç oyuncunun 18 yaşına basana kadar kulüpte kalacağı duyuruldu.

Bonservis bedeliyle ilgili bilgi verilmezken, Perulu oyuncunun gelecekte başka bir takıma olması halinde satışından pay alınacağı belirtildi.

Açıklamada, Aguilar'ın transferi için "Peru futbolunun son yıllarda Avrupa'ya gerçekleştirdiği en önemli transfer." ifadesi kullanıldı.

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