18 Nisan 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Totti'den flaş itiraf! "Kedi yüzünden eşimden ayrılıyordum"

Kedi yüzünden eşimden ayrılıyordum
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

1993-2017 yılları arasında Roma forması giyen ve kulübün efsaneleri arasında yer alan eski futbolcu , evlerine aldıkları kedi yüzünden neredeyse evliliğinin biteceğini söyledi.

Roma'nın efsane futbolcularından , eşinin evlerine aldıkları kedi yüzünden evliliğini bir dönem sarsıldığını itiraf etti.
İtalyan futbolunun efsane isimlerinden Francesco Totti'den 'Kedi' itirafı geldi. Totti, eşi Ilary Blasi'nin, ismini verdiği kedisi yüzünden zor günler geçirdiğini söyledi. Totti, "Eşim tüysüz bir kedi aldı ve ona Donna Paola adını verdi. Geceleri yatağımdan çıkmıyordu. Çok sevecen bir kediydi ama neredeyse eşimle ayrılmamıza neden olacaktı. Eşimle kedi yüzünden günlerce konuşmadım. Ama sonra kediye de aşık oldum" ifadelerini kullandı.

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