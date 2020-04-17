17 Nisan 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Dickson Etuhu şike yaptığı gerekçesiyle futboldan 5 yıl men edildi

Yıldız oyuncu futboldan 5 yıl men edildi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

'in Rössjöholm takımında forma giyen Nijeryalı futbolcu Dickson Etuhu, şike yaptığı gerekçesiyle 5 yıl men cezası aldı. Etuhu, ekibi 'de de oynamıştı.

Federasyonu, Mayıs 2017'de AIK forması giyerken takım arkadaşı Kyriakos Stamatopoulos'a düşük performans sergilemesi için 2 milyon İsveç kronu (yaklaşık 1,3 milyon lira) teklif eden Etuhu'ya Nisan 2025'e kadar futboldan men cezası verildiğini duyurdu.

ALBAN JUSUFI DE AYNI CEZAYI ALDI

Etuhu ile söz konusu şike girişimine dahil olan İsveçli eski futbolcu Alban Jusufi'nin de aynı tarihe kadar futboldan men edildiği belirtildi. Federasyonun açıklamasında, kaleci Stamatopoulos'un Stockholm'de bir restoranda kendisine yapılan para teklifini bildirmesinin ardından AIK ile Göteborg arasında oynanması gereken karşılaşmanın ertesi güne ertelendiği de hatırlatıldı.

ETUHU'NU FORMA GİYDİĞİ TAKIMLAR

İngiltere'de , , Sunderland, Fulham, Blackburn Rovers gibi takımlarda görev alan 37 yaşındaki orta saha oyuncusu Etuhu, AIK forması giydikten sonra Ağustos 2017'de Rössjöholm'a transfer olmuştu. Etuhu, Nijerya 'nda ise 33 kez görev yaptı.

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