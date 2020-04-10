9 milyar Euro'luk darbe! Dünya futbolunda coronavirüs sonrası büyük çöküş

Futbolcuların piyasa değerlerinde coronavirüs salgını sonrası %20’lik bir düşüş yaşandı. Dünya futbolundaki toplam kayıp ise tam 9 milyar Euro’ya ulaştı.

Coronavirüsün futbola olumsuz etkileri devam ediyor… Liglere ara verilmesi sonrası birçok kulüp oyuncularına ödeme yapmakta zorlanırken, futbolcuların piyasa değerleri de %20 düştü. Dünyaca ünlü transfermarkt sitesi, corona ile birlikte oyuncu değerlerini yeniden güncelledi ve futbol piyasasının değeri 9 milyar Euro geriledi.





YILDIZLAR DA NASİBİNİ ALDI



Messi ve Ronaldo gibi yıldızlar da corona karşısındaki düşüşten nasibi aldı.







Messi'nin değeri 140 milyon Euro'dan 112 milyon Euro'ya, Ronaldo'nun değeri ise 75 milyon Euro'dan 60 milyon Euro'ya düştü.







222 milyon Euro ile tarihin en çok bonservis ödenen oyuncusu Neymar'ın değeri de 160 milyon Euro'dan 128 milyon Euro'ya geriledi. Futbol piyasasında değerlerinin yaz transfer döneminde coronavirüsün dünya üzerindeki etkisinin devam etmesi halinde daha da düşebileceği düşünülüyor.



PAHALI TRANSFER DÖNEMİ BİTİYOR



Avrupa'da son dönemde yaşanan transfer çılgınlığı bu yaz sona erecek gibi duruyor. Kulüplerin pahalı transferleri askıya alması bekleniyor.







PREMIER LİG'DE ZARAR BÜYÜK



Dünyanın en pahalı ligi olan Premier Lig'de kulüplerin değeri 1.8 milyar Euro'luk bir düşüşe uğradı. En ağır darbeyi ise ligin en değerli takımı M.City yaşadı. City'nin değeri 900 milyon Euro'ya düştü.

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