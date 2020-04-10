10 Nisan 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

9 milyar Euro'luk darbe! Dünya futbolunda coronavirüs sonrası büyük çöküş

Dünya futbolunda büyük çöküş! 9 milyar Euro'luk darbe...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 Giriş Tarihi: 10.04.2020

Futbolcuların piyasa değerlerinde coronavirüs salgını sonrası %20’lik bir düşüş yaşandı. Dünya futbolundaki toplam kayıp ise tam 9 milyar ’ya ulaştı.

Coronavirüsün futbola olumsuz etkileri devam ediyor… Liglere ara verilmesi sonrası birçok kulüp oyuncularına ödeme yapmakta zorlanırken, futbolcuların piyasa değerleri de %20 düştü. Dünyaca ünlü transfermarkt sitesi, corona ile birlikte oyuncu değerlerini yeniden güncelledi ve piyasasının değeri 9 milyar geriledi.



YILDIZLAR DA NASİBİNİ ALDI

Messi ve Ronaldo gibi yıldızlar da corona karşısındaki düşüşten nasibi aldı.



Messi'nin değeri 140 milyon Euro'dan 112 milyon Euro'ya, Ronaldo'nun değeri ise 75 milyon Euro'dan 60 milyon Euro'ya düştü.



222 milyon Euro ile tarihin en çok bonservis ödenen oyuncusu 'ın değeri de 160 milyon Euro'dan 128 milyon Euro'ya geriledi. Futbol piyasasında değerlerinin yaz döneminde coronavirüsün dünya üzerindeki etkisinin devam etmesi halinde daha da düşebileceği düşünülüyor.

PAHALI TRANSFER DÖNEMİ BİTİYOR

Avrupa'da son dönemde yaşanan transfer çılgınlığı bu yaz sona erecek gibi duruyor. Kulüplerin pahalı transferleri askıya alması bekleniyor.



PREMIER LİG'DE ZARAR BÜYÜK

Dünyanın en pahalı ligi olan 'de kulüplerin değeri 1.8 milyar Euro'luk bir düşüşe uğradı. En ağır darbeyi ise ligin en değerli takımı M.City yaşadı. City'nin değeri 900 milyon Euro'ya düştü.

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