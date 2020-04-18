18 Nisan 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United'ı bekleyen büyük tehlike! 21 milyon sterlin...

ManU'yu bekleyen büyük tehlike! 21 milyon sterlin...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 18.04.2020

İngiltere ekiplerinden , yeni tip corona virüsü salgını (Covid-19) nedeniyle liglerin ertelenmesinin ardından kalan maçlarını seyircisiz oynadığı takdirde stadyum gelirlerinde 21 milyon sterlinlik bir kayıp yaşayacak.

Corona virüsü salgınından dolayı kulüpler ekonomik olarak zor bir döneme giriyor. İngiliz basınında yer alan habere göre ekiplerinden , sezonun geri kalanını taraftarsız olarak oynaması durumunda maç gelirlerinden büyük kayıp yaşayacak. Manchester'ın kalan müsabakalardan maç günü kazancının ise yaklaşık 21 milyon Sterlin'den olacağı ifade edildi. Ayrıca İngiliz takımının, kötü ekonomik duruma rağmen futbolcularının maaşlarından kesinti istemeyeceği de belirtildi.

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