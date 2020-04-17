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İtalya Ligi Antalya'da mı oynanacak? Canlı yayında açıkladı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgınından en çok etkilenen ülkelerin başında gelen İtalya'da Serie A'nın kalan 12 maçının Antalya'da oynanacağı iddia edildi. Konuyla ilgili gelişmeleri paylaşan A Spor yorumcusu ve Fotomaç Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Zeki Uzundurukan, "Şu anda görünen şu ki gündeme gelen birçok şehir var ama tesis konusunda bakıldığında Antalya en avantajlı şehir. Maçlar seyircisiz oynanacağı için Antalya'nın günde 20 maç oynatabilme kapasitesi var" ifadelerini kullandı.
17.04.2020
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