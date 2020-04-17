17 Nisan 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Semedo'ya yakın markaj! Tottenham ve Manchester City...

İki İngiliz ekibi Barcelona'lı yıldızı istiyor!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

ekiplerinden , Portekizli sağ bek ile sözleşme uzatmak istemiş fakat görüşmelerden sonuç alamamıştı. Bunun üzerine 2 İngiliz kulübü ve Tottenham, 26 yaşındaki defans oyuncusunu almak için harekete geçti. İşte detaylar...

İngiltere ekiplerinden ve , 'nın sözleşmesini uzatmak için görüşmelerde bulunduğu sağ bek 'yu transfer etmek için fırsat kolluyor.

Premier Lig ekipleri, Barcelona ile sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamayan Portekizli oyuncu Nelson Semedo için harekete geçti. İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden 'da yer alan habere göre; Semedo'nun Barcelona'dan düzenli olarak oynama garantisi istemesi sonrasında taraflar arasında sözleşme uzatma görüşmeleri dururken, İngiliz ekipleri Tottenham ve Manchester City, oyuncu için nabız yoklamaya başladı. İspanyol ekibi, Haziran 2022 yılına kadar sözleşmesi olan Semedo'yu 2024 yılına kadar kulüpte tutmak istiyor. Ancak Portekizli savunmacıyı ikna etmekte zorlanıyor.

26 yaşındaki bek oyuncusu bu sezon Barcelona formasıyla 29 maçta görev aldı. Semedo, bu karşılaşmalarda 4 asist yapma başarısı gösterdi.

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