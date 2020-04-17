17 Nisan 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Inter alternatifleri belirledi! Lautaro Martinez'in yerine...

Inter alternatifleri belirledi! Martinez'in yerine...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 17.04.2020

İtalya Serie A ekiplerinden Inter elini sıkı tutuyor! 2023 yılına kadar sözleşmesi bulunan golcü oyuncusu 'in takımdan ayrılma ihtimaline karşı lacivert-siyahlılar, 4 aday belirledi. İşte adaylar...

İtalya Serie A ekiplerinden İnter, Arjantinli golcüsü 'in takımdan ayrılması halinde, hedeflerini belirledi.

İnter'in Arjantin ekiplerinden Racing Club'tan kadrosuna kattığı Lautaro Martinez, İtalyan ekibinde 2 sezonda gösterdiği performansla dünya devlerini peşine takmayı başardı. İspanyol temsilcisi 'nın Martinez ile prensip anlaşmasına vardığı, transfer için de kulübü İnter'i ikna etmeye çalıştığı biliniyor. İnter, ilk etapta transfere onay vermese de Arjantinli oyuncunun takımdan ayrılması halinde alternatiflerini belirledi.

Mavi-siyahlı ekipte Martinez'in ayrılması halinde , , ve 4'lüsünden birisi kadroya dahil edilecek. Timo Werner transferinde ve ile mücadele etmesi beklenen İnter'in bu oyuncunun yanı sıra 'de beklenen performansı gösteremeyen Luka Jovic'i de transfer listesine aldığı öğrenildi. Real Madrid'in de beklenen performansı gösteremeyen Sırp golcü için gelecek teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.

MARTIAL VE OSIMHEN DE LİSTEDE

İtalyan ekibinin listesinde bu iki isim haricinde Manchester Unitedlı Antony Martial ve Lille forması giyen Victor Osimhen de yer alıyor. İnter, geçtiğimiz sezon da Martial'i kadrosuna katmak istemiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Listedeki son isim ise Lille formasıyla bu sezon Fransa Ligue 1'de başarılı bir performans gösteren Victor Osimhen. 12 Milyon Euro bonservis bedeliyle Lille ekibine transfer olan Osimhen, takımıyla ilk sezonunda şu ana kadar 38 maçta 18 gol atma başarı gösterdi. Nijerya Milli Takımı'na da seçilen 21 yaşındaki golcü, 8 maçta rakip fileleri 4 kez havalandırdı.

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