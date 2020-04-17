17 Nisan 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Leeds United'ın efsane ismi Norman Hunter corona virüsünden hayatını kaybetti

Efsane isim corona virüsünden hayatını kaybetti
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 Giriş Tarihi: 17.04.2020

'ın efsane ismi , sebebiyle hayatını kaybetti. 10 Nisan'dan beri hastanede corona virüsü tedavisi gören Hunter, 76 yaşında hayatını kaybetti.

'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 76 yaşındaki efsanenin teşhisiyle hastaneye kaldırıldığını fakat gösterilen tüm çabalara rağmen bu sabah hayata göz yumduğu belirtildi.

Leeds United'da 1962-1976 yıllarında forma giyen İngiliz savunma oyuncusu Hunter, iki kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Hunter, İngiltere Milli Takımı'nın 1966 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda da yer almıştı.

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