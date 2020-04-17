Leeds United'ın efsane ismi Norman Hunter corona virüsünden hayatını kaybetti

Leeds United'ın efsane ismi Norman Hunter, corona virüsü sebebiyle hayatını kaybetti. 10 Nisan'dan beri hastanede corona virüsü tedavisi gören Hunter, 76 yaşında hayatını kaybetti.

Leeds United'ın resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, 76 yaşındaki efsanenin corona virüsü teşhisiyle hastaneye kaldırıldığını fakat gösterilen tüm çabalara rağmen bu sabah hayata göz yumduğu belirtildi.

Leeds United'da 1962-1976 yıllarında forma giyen İngiliz savunma oyuncusu Hunter, iki kez lig şampiyonluğu yaşamıştı.

Hunter, İngiltere Milli Takımı'nın 1966 Dünya Kupası'nı kazanan kadrosunda da yer almıştı.

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