16 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Samuel Eto'o'dan takdir toplayan hareket

Samuel Eto'o'dan takdir toplayan hareket
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 16.04.2020

Bir dönem 'de ve formalarını da terleten Kamerunlu eski futbolcu 'o, corona virüsü salgınıyla mücadele kapsamında ülkesindeki 100 bin kişiye yardımda bulunacağını açıkladı.

'o Vakfından yapılan açıklamada, Douala, Buea, Yaounde ve Bafoussam şehirlerinde yaşayan 50 bin kişiye gıda, sabun ve dezenfektan yardımında bulunulacağı belirtildi.

Başta taksi sürücüleri olmak üzere 50 bin kişiye ise maske dağıtılacağı ifade edildi.

Salgın nedeniyle ülke sınırlarını kapatan ve spor aktivitelerinin askıya alındığı Kamerun'da şu ana kadar 820 kişide Kovid-19 tespit edildi, 12 kişi hayatını kaybetti.

Kariyeri boyunca , Inter, gibi önemli takımlarda forma giyen ve 4 kez yılın Afrikalı futbolcusu seçilen Eto'o, 'de ise ile 'da görev yapmıştı.

Cengiz Ünder'in yeni takımını duyurdular! haberin devamı



YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Cengiz Ünder'in yeni takımını duyurdular! Cengiz Ünder'in yeni takımını duyurdular!
Kulüp başkanı açıkladı: Aşı için kobay olurum Kulüp başkanı açıkladı: Aşı için kobay olurum
Hayatımda hiç bu kadar acı hissetmemiştim "Hayatımda hiç bu kadar acı hissetmemiştim"
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör