08 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Liverpool'un eski yıldızı John Arne Riise trafik kazası geçirdi

Liverpool'un eski yıldızı trafik kazası geçirdi
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 08.04.2020

Bir dönem 'da da forma giyen Norveçli eski sol bek oyuncusu , kızıyla beraber geçirdi.

Norveç medyasında yer alan haberlere göre ülkesindeki Alesund kasabasının birkaç kilometre doğusunda kızı Ariana ile beraber evine gitmek üzere olan Riise aracıyla yaptı.

Norveç polisi, sosyal medya hesabından, kaza geçiren Riise ve kızının sağlığının iyi olduğunu, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldıklarını duyurdu.

Riise'nin aracının ise kullanılamaz halde olduğu belirtildi.

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