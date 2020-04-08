08 Nisan 2020, Çarşamba
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Liverpool'un eski yıldızı John Arne Riise trafik kazası geçirdi
Bir dönem Liverpool'da da forma giyen Norveçli eski sol bek oyuncusu John Arne Riise, kızıyla beraber trafik kazası geçirdi.
Norveç medyasında yer alan haberlere göre ülkesindeki Alesund kasabasının birkaç kilometre doğusunda kızı Ariana ile beraber evine gitmek üzere olan Riise aracıyla kaza yaptı.
Norveç polisi, sosyal medya hesabından, kaza geçiren Riise ve kızının sağlığının iyi olduğunu, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldıklarını duyurdu.
Riise'nin aracının ise kullanılamaz halde olduğu belirtildi.
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