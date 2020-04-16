16 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Inter, 1 milyon koruyucu maske bağışladı

İtalyan devinden örnek davranış!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.04.2020

(Serie A) takımlarından Inter, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında bir milyon koruyucu maske bağışında bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, ilk etapta 200 bin maskenin İtalya'nın çeşitli bölgelerine gönderildiği ve kalan kısmının da önümüzdeki haftalarda dağıtılacağı belirtildi.

Inter'in koronavirüsle mücadeleye destek için başlattığı kampanyada ise bağış miktarının 658 bin avroya ulaştığı kaydedildi.

İtalyan ekibi daha önce de 300 bin maske ve sağlık ekipmanı bağışlamıştı.

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