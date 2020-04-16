16 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Cengiz Ünder'in yeni takımını duyurdular!

Cengiz Ünder'in yeni takımını duyurdular!
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.04.2020

Serie A ekiplerinden Roma forması giyen milli futbolcu ile ilgili flaş bir iddiası ortaya atıldı. Correire dello Sport, 'nin milli yıldız için devrede olduğunu duyurdu.

Roma forması giyen milli oyuncumuz 'in ismi sık sık ekipleriyle anılırken bu kez içinden bir iddia geldi. Corriere dello Sport'a göre , milli yıldızımız için devrede.

Napoli Sportif Direktörü Cristiano Giuntoli'nin çok beğendiği belirtilen Cengiz'in piyasa değerinin 25 milyon Euro düzeyinde olduğu ve bonservisinin yüksek olması ihtimali için Napoli'nin işini zorlaştırabilir.

Roma'nın Hysaj'a yönelik süren ilgisi de bir takası gündeme getirebilir. Napoli'nin bu yaz kontratı biten kanat oyuncuları Callejon ile Mertens'i kaybetmesi gündemdeyken Cengiz Ünder'in bu açığı doldurması beklenebilir.

Napoli'nin ayrıca Roma'nın kadrosunda düşünmediği ve kiralık olarak Feyenoord forması giyen isimlerden Karsdorp ile de ilgilendiği belirtildi.

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