16 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero açıkladı: Aşı için kobay olurum

Kulüp başkanı açıkladı: Aşı için kobay olurum
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 16.04.2020

Avrupa'da yeni tip corona virüsünün (Covid-19) en çok etkilediği ülkelerden biri olan 'da Serie A ekiplerinden 'nın başkanı , futbolu özlediğini dile getirirken "Eğer tekrar futbola dönme şansımız olursa aşı için kobay olurum." dedi.

Başkanı , korona virüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Futbola tekrar geri dönmelerinin mümkün olması durumunda her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirten Başkan Ferrero, "Eğer tekrar futbola dönme şansımız olursa, yani tekrar sağlıklı bir biçimde oynayabileceğimiz anlamına gelirse aşı için ben gönüllü kobay olurum" ifadelerini kullandı.

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