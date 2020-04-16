16 Nisan 2020, Perşembe
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Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero açıkladı: Aşı için kobay olurum
Avrupa'da yeni tip corona virüsünün (Covid-19) en çok etkilediği ülkelerden biri olan İtalya'da Serie A ekiplerinden Sampdoria'nın başkanı Massimo Ferrero, futbolu özlediğini dile getirirken "Eğer tekrar futbola dönme şansımız olursa aşı için kobay olurum." dedi.
Sampdoria Başkanı Massimo Ferrero, korona virüs salgını hakkında açıklamalarda bulundu. Futbola tekrar geri dönmelerinin mümkün olması durumunda her türlü fedakarlığa hazır olduğunu belirten Başkan Ferrero, "Eğer tekrar futbola dönme şansımız olursa, yani tekrar sağlıklı bir biçimde futbol oynayabileceğimiz anlamına gelirse aşı için ben gönüllü kobay olurum" ifadelerini kullandı.
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