Tino Costa, Karim Benzema'nın kramponlarını çaldığını itiraf etti!
Arjantinli yıldız futbolcu Tino Costa'dan herkesi şok içerisinde bırakan bir itiraf geldi. Yıldız futbolcu Tino Costa, Fransa'da oynadığı dönemde Karim Benzema'nın kramponlarını çaldığını itiraf etti.
Montpelliler, Valencia, Spartak Moskova, Genoa, Fiorentina gibi dev kulüplerin formasını giyen Arjantinli yıldız futbolcu Tino Costa yaptığı itiraf ile dünya gündemine oturdu.
BENZEMA'NIN KRAMPONLARINI ÇALDI
Arjantinli futbolcu Tino Costa, Radio Mitre'ye röportaj verdi. 35 yaşındaki Arjantinli futbolcu yaptığı açıklamada, "Montpellier forması giydiğim dönemle Lyon'daki Karim Benzema ile karşılaşmıştık. Maç sonrası çok yağmur yağıyordu. Benzema'nın dolabını açtım ve bir sürü krampondan bir çiftini çaldım. Daha sonra onları yıkayıp yerine koydum. Valencia'ya transfer olduğum zaman Real Madrid maçı öncesi Benzema'ya bunu itiraf ettim. O da bunu duyunca "Vay o..... ç.....! Bunu hiç fark etmedim" dedi" ifadelerini kullandı.
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