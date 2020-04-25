25 Nisan 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Tino Costa, Karim Benzema'nın kramponlarını çaldığını itiraf etti!

Tino Costa'dan hırsızlık itirafı! Benzema...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 25.04.2020 Giriş Tarihi: 25.04.2020

Arjantinli yıldız futbolcu 'dan herkesi şok içerisinde bırakan bir itiraf geldi. Yıldız futbolcu Tino Costa, Fransa'da oynadığı dönemde Karim 'nın kramponlarını çaldığını itiraf etti.

Montpelliler, , Spartak Moskova, Genoa, Fiorentina gibi dev kulüplerin formasını giyen Arjantinli yıldız futbolcu yaptığı itiraf ile dünya gündemine oturdu.

BENZEMA'NIN KRAMPONLARINI ÇALDI

Arjantinli futbolcu Tino Costa, Radio Mitre'ye röportaj verdi. 35 yaşındaki Arjantinli futbolcu yaptığı açıklamada, "Montpellier forması giydiğim dönemle 'daki Karim ile karşılaşmıştık. Maç sonrası çok yağmur yağıyordu. Benzema'nın dolabını açtım ve bir sürü krampondan bir çiftini çaldım. Daha sonra onları yıkayıp yerine koydum. Valencia'ya transfer olduğum zaman maçı öncesi Benzema'ya bunu itiraf ettim. O da bunu duyunca "Vay o..... ç.....! Bunu hiç fark etmedim" dedi" ifadelerini kullandı.

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