15 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Parma'da futbolcu ve teknik ekibin maaşlarında indirim

Parma maaşlarda indirime gidiyor
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 Giriş Tarihi: 15.04.2020

Serie A ekiplerinden , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle futbolcu ve teknik ekibin maaşlarında indirime gidileceğini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, salgının getirdiği ekonomik zorluklar vurgulanarak, "Mevcut koşullar nedeniyle takım oyuncuları ve teknik heyet yıllık maaşlarında kesinti yapılmasını oybirliğiyle kabul etmiştir." ifadelerine yer verildi.

, 'un ardından maaşlarda indirime giden ikinci Serie A takımı oldu.

Serie A ekipleri, futbolcu ve teknik direktör ücretlerinde kesinti yapılması yönünde anlaşmaya varmıştı.

3 ay işçi çıkartılmasını yasakladı! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Ligler iptal edildi! Şampiyon açıklandı Ligler iptal edildi! Şampiyon açıklandı
Arsenal'den büyük fedakarlık! Arsenal'den büyük fedakarlık!
Transfer mi oluyor? Juventus'tan Merih Demiral kararı! Transfer mi oluyor? Juventus'tan Merih Demiral kararı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör