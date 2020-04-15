Parma'da futbolcu ve teknik ekibin maaşlarında indirim

Corona virüsü salgını tüm dünyaya hızla yayıldı. Özellikle Amerika, İtalya, İspanya ve İngiltere'de büyük kayıplara sebep olurken, etkisini ülkemizde de göstermeye devam ediyor. Corona virüsü önlemleri kapsamında ekonomik tedbir paketi komisyon tarafından kabul edildi. Paket içerisinde 3 ay işçi çıkartmayı yasaklayan yasa da yer aldı.