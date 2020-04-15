15 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Transfer mi oluyor? Juventus'tan Merih Demiral kararı!

Transfer mi oluyor? Juventus'tan Merih Demiral kararı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 15.04.2020

Serie A ekiplerinden 'ta forma giyen milli stoperimiz , geçirdiği sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalmıştı. Buna rağmen 22 yaşındaki defans oyuncusu için Avrupa'nın çeşitli kulüplerinden teklifi alan siyah-beyazlılar, Merih'i satmak istemiyor.

İtalyan ekibi , takımlarının listesinde yer alan milli futbolcu 'ın takımdan ayrılmasını istemiyor. yaşımını 'nın Juventus ekibinde sürdüren milli futbolcu Merih Demiral, birçok İngiltere Premier Lig takımının transfer listesinde yer alıyor.

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, İngiliz kulüpleri Merih'in peşini bırakmıyor. Juventus'un genç futbolcuyu satmak istemediğini ve gelecek için önemli bir oyuncu olduğu ifade edildi.

22 yaşındaki futbolcu ocak ayında Roma ile Juventus arasında oynanan karşılaşmada sakatlanmış ve sol diz ön çapraz bağlarından kopmasından dolayı ameliyat edilmişti. Merih'in sahalara dönüşünün 6-7 ay süreceği belirtilmişti.

Juventus'tan sözleşme kararı! Buffon... haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Juventus'tan corona virüsü açıklaması! Testler... Juventus'tan corona virüsü açıklaması! Testler...
Corona virüsü onu etkilemedi! Takım satın alıyor Corona virüsü onu etkilemedi! Takım satın alıyor
Efsaneler biraraya geliyor! Corona virüsü ve yardım... Efsaneler biraraya geliyor! Corona virüsü ve yardım...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör