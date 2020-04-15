15 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

İskoçya'da alt ligler corona virüsü nedeniyle iptal edildi

İskoçya'da alt ligler corona virüsü nedeniyle iptal edildi
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 15.04.2020 Giriş Tarihi: 15.04.2020

İskoçya'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan 2. Lig (), 3. Lig () ve 4. Lig () iptal edildi.

İskoçya Profesyonel Futbol Ligi'nden (SPFL) yapılan açıklamada, kulüpler arasında yapılan oylamada liglerin iptali yönünde karar çıktığı belirtildi.

Buna göre, 'te Dundee United, 'da Raith Rovers, 'da ise Cove Rangers zirvede yer aldıkları için şampiyon ilan edildi.

Açıklamada, küme düşecek ve bir üst lige yükselecek takımlarla ilgili herhangi bir bilgi verilmezken bu konuda ayrı bir çalışma yapılacağı kaydedildi.

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