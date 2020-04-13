Serie A ne zaman başlayacak? Açıklama geldi
Corona virüsünün Avrupa’da en çok etkilediği ülkelerden olan İtalya’da Serie A’nın mayıs ayında kaldığı yerden devam edeceği, temmuz sonunda biteceği açıklandı
Mart ayı başında ertelenen Serie A hakkında müjdeli haberi İtalya Başbakanı Giuseppe Conte verdi. Hayatı yavaş yavaş normalleştirmek istediklerini açıklayan Conte, 27. haftada ertelenen liglerin mayısta başlayac ağını bildirdi. Conte, karşılaşmaların seyircisiz yapılacağını ve temmuz ayının sonuna kadar yapılacak mücadelelerle tamamlanacağını bildirdi. İtalya Ligi'nde henüz oynanmamış 12 hafta ile İtalya Kupası'nda 3 maç bulunuyor.
CAN KAYBI 20 BİNE YAKLAŞTI
İtalya'da corona virüsüne yakalananların sayısı 150 bini geçti. Ölüm sayısı 20 bine yaklaşırken, aktif hasta sayısı ise 100 binin üzerinde seyrediyor. Bu 150 bin vakadan 32 bin 500'ün üzerinde ise iyileşen kişi sayısı bulunuyor. İtalya'da maçların büyük güvenlik önlemleri altında başlaması bekleniyor. Stadyumlardaki görevli sayısı minimum düzeye indirilecek. Maçlar seyircisiz oynanacağı için tüm takımların belirli bir bölgede toplanması da düşünülüyor.
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