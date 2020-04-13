Jadon Sancho ipucunu verdi! Manchester United...
Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Dortmund'un genç yeteneği Jadon Sancho, sarı-siyahlılarda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmişti. Manchester United'ın da ilgisi olduğu bilenen Sanchoi sosyal medya hesabından transferiyle ilgili ipucu verdi. İşte detaylar...
Manchester United'ın, uzun süredir peşinden koştuğu genç yıldız Jadon Sancho transferiyle ilgili önemli bir ipucu verdi.
Sosyal medyadan canlı yayın yapan Sancho'ya yöneltilen soruların başında Manchester United'a transferiyle ilgili iddialar yer aldı.
''ANLAŞTIYSAN SU İÇ''
Sorulara net bir cevap vermekten kaçınan 20 yaşındaki futbolcunun, bir hayranından gelen "Eğer Manchester United ile anlaştıysan su iç" mesajının ardından suyunu yudumlaması büyük yankı uyandırdı.
Jadon Sancho'nun bu hareketi bilinçli olarak yapıp yapmadığı ise merak konusu...
Jadon Sancho, Borussia Dortmund formasıyla sezonun geride kalan diliminde 35 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 17 gol atıp 17 de gol pası veren İngiliz oyuncunun Manchester United'ın transfer listesinin ilk sırasında yer aldığı belirtiliyor.
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