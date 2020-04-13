13 Nisan 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Jadon Sancho ipucunu verdi! Manchester United...

Transferiyle ilgili ipucu verdi! Manchester...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 13.04.2020 Giriş Tarihi: 13.04.2020

ekiplerinden 'un genç yeteneği , sarı-siyahlılarda gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girmişti. 'ın da ilgisi olduğu bilenen Sanchoi hesabından transferiyle ilgili ipucu verdi. İşte detaylar...

'ın, uzun süredir peşinden koştuğu genç yıldız transferiyle ilgili önemli bir ipucu verdi.

Sosyal medyadan canlı yayın yapan Sancho'ya yöneltilen soruların başında Manchester United'a transferiyle ilgili iddialar yer aldı.

''ANLAŞTIYSAN SU İÇ''

Sorulara net bir cevap vermekten kaçınan 20 yaşındaki futbolcunun, bir hayranından gelen "Eğer Manchester United ile anlaştıysan su iç" mesajının ardından suyunu yudumlaması büyük yankı uyandırdı.

Jadon Sancho'nun bu hareketi bilinçli olarak yapıp yapmadığı ise merak konusu...

Jadon Sancho, formasıyla sezonun geride kalan diliminde 35 resmi maça çıktı. Bu maçlarda 17 gol atıp 17 de gol pası veren İngiliz oyuncunun Manchester United'ın listesinin ilk sırasında yer aldığı belirtiliyor.

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