12 Nisan 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Brescia Başkanı Massimo Cellino: Maçlar başlarsa sahaya çıkmayız

İtalyan kulübünden rest! Maçlar başlarsa sahaya çıkmayız
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 12.04.2020

'in Wuhan kentinden dünyaya yayılan yeni tip corona virüsünün (Covid-19) en çok etkilendiği ülkelerin başında gelen İtalya'da liglerin ne zaman başlayacağı belirsizliğini korurken, Serie A ekiplerinden Brescia'da başkan Massimo Cellino yaptığı çıkışla gündem oldu. Böyle bir ortamda futbol oynanmasının mümkün olmadığını belirten Cellino, maçların başlaması halinde sahaya çıkmayacaklarını söyledi.

İtalya Serie A ekiplerinden Brescia'nın başkanı Massimo Cellino, corona virüs nedeniyle süresiz ertelenen liglerin bu sezon oynanamasının mümkün olmadığını söyledi.

İtalya Futbol Federasyonu'nun ligi yeniden başlatıığı takdirde takımının sahaya çıkmasına izin vermeyeceğini belirten Cellino, "Sezon devam ederse takımın oynamasına izin vermeyeceğim. İsterlerse bizden puan düşürsünler. Tüm sorumlusu benim. Bunu herkes böyle bilsin" ifadelerini kullandı.

BRESCIA SERIE A'DA SON SIRADA!
Massimo Cellino'nun başkanlığını yaptığı Brescia, corona virüsü tehdidi ertelen Serie A'da 26 maçta 16 puan toplayarak son sırada yer alıyor. 26 maçta 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 18 yenilgi alan Brescia'nın küme düşmesine kesin gözüyle bakılıyor.

UEFA'YI DA ELEŞTİRMİŞTİ
Massimo Cellino, geçtiğimiz günlerde ligleri yeniden başlatmayı düşünnen 'yı da hedef almıştı. İtalyan spor adamı, UEFA'yı "Sadece ekonomik çıkarlarını düşünüyor" diyerek sert şekilde eleştirmişti.

Harry Kane'e 220 milyon Euro! haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
İtalyan efsanesinden müjdeli haber! İtalyan efsanesinden müjdeli haber!
Chelsea efsanesi hayatını kaybetti Chelsea efsanesi hayatını kaybetti
Harry Kane'e 220 milyon Euro! Harry Kane'e 220 milyon Euro!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör