26 Mart 2020, Perşembe
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Erling Haaland Real Madrid'e
İspanyol basınından büyük iddia... Salzburg'dan Borussia Dortmund'a transfer olduktan sonra kısa sürede herkesi kendine hayran bırakan Erling Haaland'ın bir sonraki rotasının Real Madrid olacağı iddia ediliyor.
İspanyol basınında yer alan haberlere göre 'Altın Çocuk' lakaplı futbolcu için Real Madrid 70 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödedi. Haberlerde Haaland'ın gelecek sezondan itibaren Beyaz Şimşelerde forma giyeceği belirtiliyor. Norveçli futbolcu, Dortmund formasıyla ligde 8 maçta 9 gol 1 asistle oynuyor.
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