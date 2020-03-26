26 Mart 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Erling Haaland Real Madrid'e

Erling Haaland Real Madrid'e
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 26.03.2020

İspanyol basınından büyük iddia... Salzburg'dan 'a transfer olduktan sonra kısa sürede herkesi kendine hayran bırakan Erling Haaland'ın bir sonraki rotasının olacağı iddia ediliyor.

İspanyol basınında yer alan haberlere göre 'Altın Çocuk' lakaplı futbolcu için 70 milyon euro'luk serbest kalma bedelini ödedi. Haberlerde Haaland'ın gelecek sezondan itibaren Beyaz Şimşelerde forma giyeceği belirtiliyor. Norveçli futbolcu, Dortmund formasıyla ligde 8 maçta 9 gol 1 asistle oynuyor.

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