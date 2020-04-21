Feyenoord, Dick Advocaat ile nikah tazeledi

Hollanda 1. Futbol Lig iekibi Feyenoord, bir dönem Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'yi de çalıştıran tecrübeli teknik direktör Dick Advocaat ile sözleşme uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada Advocaat ile 1 yıllık sözleşme uzatıldığı belirtildi.

Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran 72 yaşındaki teknik direktör Dick Advocaat, kulübü Feyenoord ile nikah tazeledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, bugün yapılan toplantı sonrası tecrübeli teknik adamla bir yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Dick Advocaat gelecek sezon yardımcıları Said Bakkati, Cor Pot ve John de Wolf ile de çalışmaya devam edecek.

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