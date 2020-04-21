21 Nisan 2020, Salı

DÜNYADAN FUTBOL

Feyenoord, Dick Advocaat ile nikah tazeledi

Advocaat için karar verildi
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 21.04.2020

1. Futbol Lig iekibi Feyenoord, bir dönem takımlarından 'yi de çalıştıran tecrübeli   ile sözleşme uzattı. Kulüpten yapılan açıklamada Advocaat ile 1 yıllık sözleşme uzatıldığı belirtildi.

Bir dönem 'yi çalıştıran 72 yaşındaki , kulübü Feyenoord ile nikah tazeledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, bugün yapılan toplantı sonrası tecrübeli teknik adamla bir yıllık sözleşme uzatma konusunda anlaşmaya varıldığı duyuruldu.

Dick Advocaat gelecek sezon yardımcıları Said Bakkati, Cor Pot ve John de Wolf ile de çalışmaya devam edecek.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
Avrupa'da futbol devam edecek mi? UEFA'dan açıklama geldi Avrupa'da futbol devam edecek mi? UEFA'dan açıklama geldi
Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş karar! 5 yıllık sözleşme... Hakan Çalhanoğlu'ndan flaş karar! 5 yıllık sözleşme...
Barcelona'dan bir ilk! Corona virüsüyle mücadele için... Barcelona'dan bir ilk! Corona virüsüyle mücadele için...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör