13 Nisan 2020, Pazartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelonalı Rakitic Neymar'la takas iddialarına isyan etti! "Ben patates çuvalı değilim"

Barçalı yıldız isyan etti! Patates çuvalı değilim
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 13.04.2020

İspanya ekiplerinden Barcelona'nın Hırvat yıldızı Ivan Rakitic, verdiği bir röportajda adının takas iddialarıyla geçmesi üzerine, "Ben bir patates çuvalı değilim" dedi.

İspanya ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Hırvat futbolcu Ivan Rakitic, Mundo Deportivo'ya ilginç bir röportaj verdi. Yıldız futbolcu transferde takasta kullanılma ihtimaliyle ilgili "Ben patates çuvalı değilim" dedi.

Yıldız isim sözlerine şöyle devam etti:

Durumu anlıyorum ama her istediğinizi de yapamazsınız. Daima diyalog kurabiliriz ancak önemli olan sevildiğim, faydalı olduğum ve bana saygı duyulan bir kulüpte olmak.

Bu sezon La Liga'da yalnızca 10 maça ilk 11'de başlayan Rakitic, Barcelona'nın 'ı takıma getirmek için PSG ile Hırvat oyuncuyu takasta kullanma teklifine sıcak bakmadığını dile getirdi. "Sözleşmemin sonuna kadar gitmeyi umuyorum" şeklinde konuşan tecrübeli isim "Eğer bu mümkün değilse de konuşup anlaşmak gerekiyor" diyerek sözlerini noktaladı.

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