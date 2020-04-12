12 Nisan 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Corona virüsü transfer piyasasını karıştırdı! Harry Kane 220 milyon Euro bedelle Manchester United'a transfer oluyor

Harry Kane'e 220 milyon Euro!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 12.04.2020 Giriş Tarihi: 12.04.2020

Stadyum projesi ve corona virüsü salgını sebebiyle ekonomik sıkıntı içerisinde olan Tottenham'ı kurtaracak. ekiplerinden Tottenham forması giyen Harry Kane, 220 milyon Euro bedelle 'a olacak. Hem corona virüs etkisi hem de başta 1 milyar euroyu aşan stat projesi olmak üzere geniş borçları olan Tottenham, Harry Kane'i Manchester United'a 220 milyon euroya satmayı hedefliyor.

tarihindeki en büyük gerçekleşiyor. Dünyaca ünlü golcü oyuncu için çılgın bir teklif geldi. Stadyum projesi ve corona virüsü salgını sebebiyle ekonomik sorunlar yaşayan Tottenham'ı Harry Kane kurtaracak. Daily Mail Gazetesi'nde yer alan habere göre; Tottenham, golcüsü Harry Kane'i 'a satmaya hazırlanıyor.

HARRY KANE İÇİN ÇILGIN TRANSFER ÜCRETİ

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, Harry Kane'i Manchester United'a 220 milyon euro karşılığında satmaya sıcak bakıyor.

Hem İngiltere hem de futbol tarihinin en yüksek bedelli transferlerinden birine imza atılması bekleniyor.

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