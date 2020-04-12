Corona virüsü transfer piyasasını karıştırdı! Harry Kane 220 milyon Euro bedelle Manchester United'a transfer oluyor

Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışmalarından biri olan yıllardır atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla izleyicisiyle buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne futbol sorusu damga vurdu joker kullanan yarışmacı bakın hangi cevabı verdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 11 Nisan soru ve cevapları...