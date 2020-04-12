12 Nisan 2020, Pazar

DÜNYADAN FUTBOL

Chelsea'nin efsane kalecisi Peter Bonetti yaşamını yitirdi

Chelsea efsanesi hayatını kaybetti
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 12.04.2020

ekiplerinden 'nin efsane futbolcularından 'Kedi' lakaplı kaleci , 78 yaşında yaşamını yitirdi. ekibi, Bonetti'nin ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu.

'nin efsane futbolcularından "" (Kedi) lakaplı eski kaleci , 78 yaşında hayatını kaybetti.

ekibinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Chelsea'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Huzur içinde uyu Peter 'The Cat' Bonetti" ifadeleri yer aldı.

İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Bonetti uzun süredir bir hastalıkla mücadele ediyordu.

Chelsea formasını 729 kez giyerek kulüp tarihinde en fazla maça çıkan 2. oyuncu olan Peter Bonetti, İngiltere Milli Takımı ile 1966 'nı kazanmıştı.



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