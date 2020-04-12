Chelsea'nin efsane kalecisi Peter Bonetti yaşamını yitirdi
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea'nin efsane futbolcularından 'Kedi' lakaplı kaleci Peter Bonetti, 78 yaşında yaşamını yitirdi. Londra ekibi, Bonetti'nin ölümünü sosyal medya hesabından duyurdu.
Chelsea'nin efsane futbolcularından "The Cat" (Kedi) lakaplı eski kaleci Peter Bonetti, 78 yaşında hayatını kaybetti.
Londra ekibinin Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Chelsea'nin gelmiş geçmiş en iyi oyuncularından biri. Huzur içinde uyu Peter 'The Cat' Bonetti" ifadeleri yer aldı.
İngiliz medyasında çıkan haberlere göre, Bonetti uzun süredir bir hastalıkla mücadele ediyordu.
Chelsea formasını 729 kez giyerek kulüp tarihinde en fazla maça çıkan 2. oyuncu olan Peter Bonetti, İngiltere Milli Takımı ile 1966 Dünya Kupası'nı kazanmıştı.
One of Chelsea Football Club's greatest ever players.— Chelsea FC - #StayHomeSaveLives (@ChelseaFC) April 12, 2020
Rest in peace, Peter 'the Cat' Bonetti. 💙 pic.twitter.com/OM48Dq2BXW
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