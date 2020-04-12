12 Nisan 2020, Pazar
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Kim Milyoner Olmak İster'de şoke eden futbol sorusu! Joker kullandı ve...
Dünyanın en çok izlenen ve kazandıran yarışmalarından biri olan yıllardır atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla izleyicisiyle buluşuyor. Kim Milyoner Olmak İster'in yeni bölümüne futbol sorusu damga vurdu joker kullanan yarışmacı bakın hangi cevabı verdi. İşte Kim Milyoner Olmak İster'in 11 Nisan soru ve cevapları...
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