04 Nisan 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Xavi'den Barselona'daki corona virüsü hastanesine 1 milyon Euro bağış

Xavi'den Barselona'daki koronavirüs hastanesine dev bağış
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 04.04.2020

() ekibi 'nın eski futbolcusu , corona virüsü hastanesine 1 milyon Euro bağış yaptı.

Barselona Hastanesinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Xavi ve eşi Nuria Cunillera hastanemize 1 milyon avro yardımda bulunmuştur. Kendilerine çok teşekkür ederiz." ifadeleri yer aldı.

ekibi El Sadd'ın teknik direktörlüğünü yapan Xavi, 1998'den 2015'e kadar 'da forma giymişti.

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