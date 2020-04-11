Chicharito öz eleştiri yaptı! "Doktorlar bir futbolcu kadar kazanmıyor"

MLS ekiplerinden Los Angeles Galaxy'de forma giyen Meksikalı golcü Javier Hernandez, verdiği röportajda öz eleştiri yaptı. Hernandez, "Doktorlar bir futbolcu kadar kazanamıyor. Bu beni çok şaşırtıyor" ifadelerini kullandı.

LA Galaxy'nin Meksikalı golcüsü Chicharito lakaplı Javier Hernandez, verdiği röportajda dikkat çeken ifadelere imzasını attı. Yıldız futbolcu, para biriktirebildiği için şanslı olduğunu ve futbolun uzun süre durması durumunda bile bundan etkilenmeyeceğini dile getirdi.

Sözlerine devam eden Javier Hernandez, oyuncuların kazandığı maaşlara da gönderme yaptı ve "Umarım hayat bir an önce normale döner. Bir futbolcunun corona virüsüne karşı savaşan doktorlardan daha fazla para kazanıyor olması inanılmaz bir şey" ifadelerini kullandı.

İzolasyonun virüsten korunmak için en iyi yöntem olduğunun altını çizen Meksikalı yıldız, elinden geldiğinde insanlara yardım edeceğini de sözlerine ekledi.

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