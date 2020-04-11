11 Nisan 2020, Cumartesi

DÜNYADAN FUTBOL

Chicharito öz eleştiri yaptı! "Doktorlar bir futbolcu kadar kazanmıyor"

Chicharito öz eleştiri yaptı! Doktorlar...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 11.04.2020 Giriş Tarihi: 11.04.2020

MLS ekiplerinden Galaxy'de forma giyen Meksikalı golcü , verdiği röportajda öz eleştiri yaptı. Hernandez, "Doktorlar bir futbolcu kadar kazanamıyor. Bu beni çok şaşırtıyor" ifadelerini kullandı.

LA Galaxy'nin Meksikalı golcüsü Chicharito lakaplı , verdiği röportajda dikkat çeken ifadelere imzasını attı. Yıldız futbolcu, para biriktirebildiği için şanslı olduğunu ve futbolun uzun süre durması durumunda bile bundan etkilenmeyeceğini dile getirdi.

Sözlerine devam eden Javier Hernandez, oyuncuların kazandığı maaşlara da gönderme yaptı ve "Umarım hayat bir an önce normale döner. Bir futbolcunun corona virüsüne karşı savaşan doktorlardan daha fazla para kazanıyor olması inanılmaz bir şey" ifadelerini kullandı.

İzolasyonun virüsten korunmak için en iyi yöntem olduğunun altını çizen Meksikalı yıldız, elinden geldiğinde insanlara yardım edeceğini de sözlerine ekledi.

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