10 Nisan 2020, Cuma
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Cristiano Ronaldo yasak dinlemedi gizli antrenman yaptı!
Corona virüsünün en çok etkilediği Avrupa ülkelerinden olan İtalya'da salgının hızla yayılmasından sonra, dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo, ülkesine dönmüştü. Alınan tedbirler kapsamında evde karantina altında olması gereken Ronaldo, Madeira Stadyumu'nda antrenman yaptı.
Corona virüsü salgını tedbirleri kapsamında futbola verilen arada futbolcular antrenmanları evlerinde sürdürürken, Juventus'un Portekizli futbolcusu Cristiano Ronaldo'nun ev dışında antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı.
Ronaldo, formda kalmak için Portekiz ekibi CD Nacional'ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyum'da antrenman yaptı. Evde karantinada kalması gerekirken stadyumda antrenman yapan Ronaldo tepki çekti. Portekizli yetkililer, herkesi evde kalmaya davet ettikleri dönemde Ronaldo'nun ayrıcalıklı olmadığını söyledi.
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