10 Nisan 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Cristiano Ronaldo yasak dinlemedi gizli antrenman yaptı!

Ronaldo yasak dinlemedi! Bakın ne yaptı...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 Giriş Tarihi: 10.04.2020

Corona virüsünün en çok etkilediği Avrupa ülkelerinden olan 'da salgının hızla yayılmasından sonra, dünyaca ünlü Portekizli yıldız , ülkesine dönmüştü. Alınan tedbirler kapsamında evde karantina altında olması gereken Ronaldo, 'nda antrenman yaptı.

salgını tedbirleri kapsamında futbola verilen arada futbolcular antrenmanları evlerinde sürdürürken, 'un Portekizli futbolcusu 'nun ev dışında antrenman yaptığı görüntüler ortaya çıktı.

Ronaldo, formda kalmak için ekibi CD Nacional'ın maçlarının oynadığı Madeira Stadyum'da antrenman yaptı. Evde karantinada kalması gerekirken stadyumda antrenman yapan Ronaldo tepki çekti. Portekizli yetkililer, herkesi evde kalmaya davet ettikleri dönemde Ronaldo'nun ayrıcalıklı olmadığını söyledi.

Karantinada bulunan Ronaldo'nun yeni adresi çok şaşırttı! haberin devamı

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