10 Nisan 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Zinedine Zidane'dan Cezayir'e corona virüsü desteği! Tıbbi ekipman bağışladı...

Zinedine Zidane'dan Cezayir'e corona virüsü desteği!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 Giriş Tarihi: 10.04.2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan salgını sebebiyle dünyaca ünlü isimler hastanelere yardımlarda bulunuyor. 'in başarılı Teknik direktörü 'da bu isimlerden birisi. Corona virüsü salgını sürecinde zor zamanlar geçiren 'e destekte bulunan Zidane, Cezayir'deki Becaye vilayetine 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı.

salgını tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Ekonomik olarak zor durumda olan ülkelere ise iş insanları, sporcular ve diğer devletler el uzatıyor. Spor camiasından birçok bağış gerçekleşti. Bu bağışlara son olarak 'in başarılı Teknik direktörü katıldı. Zidane, 'deki Becaye vilayetine 5 yoğun bakım ünitesi yatağı bağışladı.

VALİLİK ZINEDINE ZIDANE'IN YARDIMINI AÇIKLADI

Becaye Valisi Ahmed Mabed yaptığı yazılı açıklamada, Zinedine Zidane Yardım Derneğinin, Cezayir'i de etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınıyla mücadele için bölgedeki hastanelere "solunum cihazlarının da yer aldığı tam teşekküllü 5 yoğun bakım ünitesi yatağı" bağışında bulunduğunu belirtti.

ZINEDINE ZIDANE KİMDİR?

Futbol efsanesi Zidane, Cezayir'in Becaye vilayetinden Fransa'nın Marsilya şehrine göç etmiş bir ailenin oğlu olarak 1972 yılında doğdu. Kariyeri boyunca Avrupa Şampiyonlar Ligi, Avrupa Futbol Şampiyonası ve FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluk sevinci yaşayan Zidane, bir zamanlar top koşturduğu Real Madrid'in teknik direktörlüğü görevini yürütüyor.

CEZAYİR'DE CORONA VİRÜSÜ VAKA SAYISI

Dünyayı kasıp kavuran corona virüsü salgınında, Cezayir'de şu ana kadar 235 kişi hayatını kaybetti, vaka sayısı da 1666 olarak açıklandı.

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