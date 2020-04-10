10 Nisan 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Mikel Arteta corona virüsünü yendiğini açıkladı

Ünlü teknik adamdan müjdeli haber! Corona virüsünü tamamen atlattım
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.04.2020

İngiltere Premier Lig ekiplerinden 'i çalıştıran ve yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan teknik direktör Mikel Arteta, yaptığı açıklamada hastalığını tamamen atlattığını söyledi.

Corona virüsüne yakalanan Mikel Arteta'dan sevindirici haber geldi. İspanyol teknik adam, hastalığı tamamen atlattığını açıkladı.

Arteta, BBC'ye yaptığı açıklamada, corona virüsün getirdiği zorlukların herkesi etkilediğini belirterek, "Ailem, akrabalarım ve tanıdığım birçok insan bu karmaşık durumla mücadele etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Geçen ay corona virüsüne yakalandığını hatırlatan 38 yaşındaki İspanyol teknik adam, "Şimdi tamamen iyileştim, kendimi çok iyi hissediyorum" yorumunu yaptı.

Eşine ve başka bir kişiye daha virüsü bulaştırdığını kaydeden Arteta, onların da hastalığı atlattığını ve durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

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