Mikel Arteta corona virüsünü yendiğini açıkladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'i çalıştıran ve yeni tip corona virüsü (Covid-19) testi pozitif çıkan teknik direktör Mikel Arteta, yaptığı açıklamada hastalığını tamamen atlattığını söyledi.

Corona virüsüne yakalanan Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta'dan sevindirici haber geldi. İspanyol teknik adam, hastalığı tamamen atlattığını açıkladı.

Arteta, BBC'ye yaptığı açıklamada, corona virüsün getirdiği zorlukların herkesi etkilediğini belirterek, "Ailem, akrabalarım ve tanıdığım birçok insan bu karmaşık durumla mücadele etmeye çalışıyor" ifadelerini kullandı.

Geçen ay corona virüsüne yakalandığını hatırlatan 38 yaşındaki İspanyol teknik adam, "Şimdi tamamen iyileştim, kendimi çok iyi hissediyorum" yorumunu yaptı.

Eşine ve başka bir kişiye daha virüsü bulaştırdığını kaydeden Arteta, onların da hastalığı atlattığını ve durumlarının iyi olduğunu sözlerine ekledi.

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