10 Nisan 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Lukaku'dan şok sözler! "Inter'e geldim çünkü..."

Lukaku'dan şok sözler! Inter'e geldim çünkü...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 Giriş Tarihi: 10.04.2020

Serie A ekiplerinden 'in formasını terleten Belçikalı golcü , lacivert-siyahlı takıma olma nedenini canlı yayında açıkladı.

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesini fırsat bilen futbolcular sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınları sıklaştırdı. BU vesile ile birçok yıldız da idolüyle tanışma fırsatı yakaladı. Onlardan biri de 'in Belçikalı golcüsü 'ydu...

Yıldız futbolcu, idolü olarak gördüğü Brezilyalı eski futbolcu Adriano ile yaptığı canlı yayınla gündeme geldi. Lukaku, Inter'e olmasıyla ilgili şunları dile getirdi:

PES oynarken Inter takımında sen, Ibrahimovic, Cambiasso ve Veron vardı. Diğerlerini hatırlamıyorum ama İtalya'ya transfer olacaksam Inter'den başka bir takımla imzalayamazdım.

Kariyerinde Chelsea, , Everton ve Anderlecht gibi takımlard aforma giyen 26 yaşındaki golcü futbolcu sezon başında Manchester United'dan 65 milyon Euro karşılığında Inter'in yolunu tutmuştu.

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