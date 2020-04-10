Lukaku'dan şok sözler! "Inter'e geldim çünkü..."

İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in formasını terleten Belçikalı golcü Romelu Lukaku, lacivert-siyahlı takıma transfer olma nedenini canlı yayında açıkladı.

Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesini fırsat bilen futbolcular sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınları sıklaştırdı. BU vesile ile birçok yıldız da idolüyle tanışma fırsatı yakaladı. Onlardan biri de Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'ydu...

Yıldız futbolcu, idolü olarak gördüğü Brezilyalı eski futbolcu Adriano ile yaptığı canlı yayınla gündeme geldi. Lukaku, Inter'e transfer olmasıyla ilgili şunları dile getirdi:

PES oynarken Inter takımında sen, Ibrahimovic, Cambiasso ve Veron vardı. Diğerlerini hatırlamıyorum ama İtalya'ya transfer olacaksam Inter'den başka bir takımla imzalayamazdım.

Kariyerinde Chelsea, Manchester United, Everton ve Anderlecht gibi takımlard aforma giyen 26 yaşındaki golcü futbolcu sezon başında Manchester United'dan 65 milyon Euro karşılığında Inter'in yolunu tutmuştu.

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