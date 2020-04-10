Lukaku'dan şok sözler! "Inter'e geldim çünkü..."
İtalya Serie A ekiplerinden Inter'in formasını terleten Belçikalı golcü Romelu Lukaku, lacivert-siyahlı takıma transfer olma nedenini canlı yayında açıkladı.
Corona virüsü nedeniyle liglere ara verilmesini fırsat bilen futbolcular sosyal medya hesaplarından yaptıkları canlı yayınları sıklaştırdı. BU vesile ile birçok yıldız da idolüyle tanışma fırsatı yakaladı. Onlardan biri de Inter'in Belçikalı golcüsü Romelu Lukaku'ydu...
Yıldız futbolcu, idolü olarak gördüğü Brezilyalı eski futbolcu Adriano ile yaptığı canlı yayınla gündeme geldi. Lukaku, Inter'e transfer olmasıyla ilgili şunları dile getirdi:
PES oynarken Inter takımında sen, Ibrahimovic, Cambiasso ve Veron vardı. Diğerlerini hatırlamıyorum ama İtalya'ya transfer olacaksam Inter'den başka bir takımla imzalayamazdım.
Kariyerinde Chelsea, Manchester United, Everton ve Anderlecht gibi takımlard aforma giyen 26 yaşındaki golcü futbolcu sezon başında Manchester United'dan 65 milyon Euro karşılığında Inter'in yolunu tutmuştu.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...