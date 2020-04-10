10 Nisan 2020, Cuma
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Barcelona'dan 'yolsuzluk' açıklaması
İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona, istifa eden başkan yardımcısı Emili Roussaud'un kulüpte yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Rousaud'un suçlamalarının "asılsız" olduğu savunularak, "Barcelona, yolsuzluk olarak tanımlanabilecek herhangi bir faaliyeti kategorik olarak reddetmekte ve yasal yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır." ifadesine yer verildi.
İspanyol kulübünde, başkan yardımcıları Emili Rousaud ve Enrique Tombas'ın aralarında olduğu 6 yönetici, başkan Josep Maria Bartomeu'yu eleştirerek istifa etmişti.
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