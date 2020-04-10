10 Nisan 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Barcelona'dan 'yolsuzluk' açıklaması

Barcelona'dan 'yolsuzluk' açıklaması
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.04.2020

ekiplerinden , istifa eden başkan yardımcısı Emili Roussaud'un kulüpte yolsuzluk yapıldığına ilişkin iddialarla ilgili bir açıklama yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Rousaud'un suçlamalarının "asılsız" olduğu savunularak, ", yolsuzluk olarak tanımlanabilecek herhangi bir faaliyeti kategorik olarak reddetmekte ve yasal yollara başvurma hakkını saklı tutmaktadır." ifadesine yer verildi.

İspanyol kulübünde, başkan yardımcıları Emili Rousaud ve Enrique Tombas'ın aralarında olduğu 6 yönetici, başkan 'yu eleştirerek istifa etmişti.

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