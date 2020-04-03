Heung-Min Son askerlik görevini yapacak

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham'ın Güney Koreli futbolcusu Heung-Min Son, corona virüsü liglerin ertelenmesi sebebiyle kulübünden izin aldı ve ülkesine askerlik görevini yapmak için gitti.

İngiltere Premier Lig'de forma giyen Tottenham'ın yıldızı Heung-Min Son, corona virüsü salgını nedeniyle sezonun gecikmesi sırasında Güney Kore'de dört haftalık askerlik hizmetini tamamlayacak.

Normal şartlarda 21 ay boyunca askerlik yapması gereken Heung-Min Son, Asya oyunlarında kazandığı madalya ile bu süreyi 4 haftaya indirmeyi başarmıştı.

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