03 Nisan 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

Heung-Min Son askerlik görevini yapacak

O şimdi asker!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 03.04.2020 Giriş Tarihi: 03.04.2020

ekiplerinden 'ın Güney Koreli futbolcusu , corona virüsü liglerin ertelenmesi sebebiyle kulübünden izin aldı ve ülkesine askerlik görevini yapmak için gitti.

'de forma giyen 'ın yıldızı , corona virüsü salgını nedeniyle sezonun gecikmesi sırasında 'de dört haftalık askerlik hizmetini tamamlayacak.

Normal şartlarda 21 ay boyunca askerlik yapması gereken Heung-Min , Asya oyunlarında kazandığı madalya ile bu süreyi 4 haftaya indirmeyi başarmıştı.

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