İtalya'ya Merih Demiral damgası!

Serie A ekiplerinden Juventus formasını terleten milli futbolcu Merih Demiral, istatistikleriyle pek çok yıldızı geride bıraktı. Milli oyuncu, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girerken, sakatlığına kadar oynadığı etkili futbolunu istatistiklere de yansıttı. İşte detaylar...

Juventus'ta beğeni toplayan bir sezon geçiren Merih Demiral, sakatlanmasının öncesinde dikkat çeken istatistiklere imza atmıştı.

Bu sezon Serie A'da en az beş maça çıkan oyuncular arasında oynadığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan sadece iki oyuncu bulunuyor. Bu isimlerden biri Merih Demiral olurken diğer isimse Mert Çetin olarak dikkat çekiyor.

Demiral'ın bir diğer göze çarpan verisi ise kafa toplarındaki hakimiyeti. Ekim 2016'dan bu yana bir Serie A maçında iki kafa golü atan tek savunma oyuncusu Merih Demiral. 2019'un Nisan ayında Sassuolo formasıyla Chievo karşısında iki kez fileleri bulmayı başarmıştı.

Fanatik'te yer alan habere göre, 1 Ocak 1998 sonrası doğan oyuncular arasında bu sezon Juventus formasıyla Serie A maçına çıkan iki isimden biri Merih Demiral. Diğer isimse Juventus'un Ajax'tan kadrosuna kattığı Matthijs de Ligt. Serie A tarihinde gol atan 12 Türk futbolcudan biri olan Merih Demiral, bunu başaran tek savunma oyuncusu konumunda.

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