İtalya'ya Merih Demiral damgası!
Serie A ekiplerinden Juventus formasını terleten milli futbolcu Merih Demiral, istatistikleriyle pek çok yıldızı geride bıraktı. Milli oyuncu, gösterdiği performansla Avrupa devlerinin radarına girerken, sakatlığına kadar oynadığı etkili futbolunu istatistiklere de yansıttı. İşte detaylar...
Juventus'ta beğeni toplayan bir sezon geçiren Merih Demiral, sakatlanmasının öncesinde dikkat çeken istatistiklere imza atmıştı.
Bu sezon Serie A'da en az beş maça çıkan oyuncular arasında oynadığı tüm karşılaşmalardan galibiyetle ayrılan sadece iki oyuncu bulunuyor. Bu isimlerden biri Merih Demiral olurken diğer isimse Mert Çetin olarak dikkat çekiyor.
Demiral'ın bir diğer göze çarpan verisi ise kafa toplarındaki hakimiyeti. Ekim 2016'dan bu yana bir Serie A maçında iki kafa golü atan tek savunma oyuncusu Merih Demiral. 2019'un Nisan ayında Sassuolo formasıyla Chievo karşısında iki kez fileleri bulmayı başarmıştı.
Fanatik'te yer alan habere göre, 1 Ocak 1998 sonrası doğan oyuncular arasında bu sezon Juventus formasıyla Serie A maçına çıkan iki isimden biri Merih Demiral. Diğer isimse Juventus'un Ajax'tan kadrosuna kattığı Matthijs de Ligt. Serie A tarihinde gol atan 12 Türk futbolcudan biri olan Merih Demiral, bunu başaran tek savunma oyuncusu konumunda.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...