10 Nisan 2020, Cuma

DÜNYADAN FUTBOL

İngiltere Premier Lig'den flaş karar! Her gün test yapılacak

Flaş karar! Her gün test yapılacak
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 10.04.2020

'de corona virüsü salgını nedeniyle belirsiz bir süre ile ertelenmişti. Liglerin Haziran ayında yeniden başlaması beklenirken Lig yönetimi flaş bir karar aldı.  ortalarında başlaması planlanan antrenmanlara corona virüs test makineleri gelecek ve futbolcular her gün corona virüs testi olacak.

Corona virüs sebebiyle süresiz ertelenen 'nin Haziran ayında yeniden başlatılması için adeta seferberlik başlatıldı. Kulüpler Haziran ayında olası bir geri dönüş için futbolculara ortalarında antrenmanlara başlanabileceğini iletti. Tüm futbolcuların Mayıs ayı itibariyle kulüplerine dönmeleri istendi. Bu dönemde Premier Lig yönetiminin aldığı karar oldukça konuşulacak cinsten...

Premier Lig kulüpleri geri dönüş için çalışmalarını hızlandırırken, corona virüs test makinelerini de kullanmaya başlayacaklar. İngiliz hükümeti kulüplere daha fazla ekipman sağlanacağının garantisini verdikten sonra kulüpler her gün antrenmana gelen futbolculara corona virüs testi uygulayacak.

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Corona virüs testi sayesinde kulüpler futbolcuların sağlık durumlarını yakından takip edebilecek. Premier Lig'de forma giyen tüm futbolcuların bu öneriye sıcak baktığı ifade edilirken Mayıs ayında başlayacak kamp sonrası mini bir sezon öncesi kamp dönemi başlayacak. Kamp dönemi ve sonrasında her gün corona virüs testi yapılacak.

Corona virüs test makinelerinin tüm maliyetini İngiliz hükümeti üstlenecek. Kulüplere maddi anlamda destek sağlanmış olacak. Test makinelerinin önümüzdeki günlerde kullanıma hazır hale geleceği ve tüm kulüplere dağıtılacağı belirtildi.

Ayrıca Premier Lig'in Haziran ayında yeniden başlaması beklenirken karşılaşmaların tamamının seyircisiz oynanacağı ve bu yönde bir eğilimin olduğu iddia edidi. Haziran ayında liglerin yeniden başlaması durumunda İngiliz taraftarlar tribündeki yerini alamayacak...

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