Corona virüs karantinasında bulunan Ronaldo'nun yeni adresi çok şaşırttı!

Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo, corona virüs (koronavirüs) nedeniyle kendisini ve ailesini karantinaya almıştı. Portekizli yıldızın yeni adresi ise rüya gibi bir yer oldu...