10 Nisan 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Corona virüs karantinasında bulunan Ronaldo'nun yeni adresi çok şaşırttı!

Juventus'un süper yıldızı Cristiano Ronaldo, corona virüs (koronavirüs) nedeniyle kendisini ve ailesini karantinaya almıştı. Portekizli yıldızın yeni adresi ise rüya gibi bir yer oldu...

Giriş Tarihi: 10.04.2020 11:53 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 12:13
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Corona virüs karantinasında bulunan Ronaldo'nun yeni adresi çok şaşırttı!

Corona virüsü (koronavirüs) salgını sonrası kendisi ve ailesini Madeira adasının başkenti Funchal'daki evine kapatan Cristiano Ronaldo adres değiştirdi.

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Corona virüs karantinasında bulunan Ronaldo'nun yeni adresi çok şaşırttı!

Funchal'dan bunalan Portekizli süper yıldız, balıkçı köyü olan Canical'da süper lüks bir villa kiraladı.

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Corona virüs karantinasında bulunan Ronaldo'nun yeni adresi çok şaşırttı!

İngiliz basınında yer alan haberlerde Ronaldo'nun birkaç gün içerisinde İtalya'ya dönebileceği ve bu muhteşem okyanus manzaralı yeri, İtalya'ya dönmeden önce ailesi için kiraladığı belirtildi.

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Corona virüs karantinasında bulunan Ronaldo'nun yeni adresi çok şaşırttı!

Ronaldo'nun kiraladığı villa kapalı bir arazide palmiye ağaçları arasında bulunuyor.

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Corona virüs karantinasında bulunan Ronaldo'nun yeni adresi çok şaşırttı!

Atlantik Okyanusu'na bakan villanın bahçesinde büyük bir de havuzu var.

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