Manchester United'dan corona virüsüyle mücadeleye destek

Teknik Direktör Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Bruno Labbadia'nın yeni adresi belli oldu. 54 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hertha Berlin ile anlaştı.