09 Nisan 2020, Perşembe
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Manchester United'dan corona virüsüyle mücadeleye destek
İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United, yeni tip corona virüsüne (Covid-19) karşı mücadele amacıyla sağlık ekipmanı bağışında bulunduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester United Vakfı bünyesindeki araçların bir kısmının Ulusal Sağlık Hizmetlerinin (NHS) kullanımına sunulduğu belirtildi.
İngiliz ekibinin, Salford Royal Hastanesine sağlık ekipmanı bağışı yaptığı, sağlık çalışanlarına da hediyeler gönderdiği kaydedildi.
Old Trafford'un gerektiği takdirde NHS tarafından kullanılabileceğinin aktarıldığı açıklamada, statta bulunan yaklaşık 30 bin gıda malzemesinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yardım kuruluşlarına teslim edildiği ifade edildi.
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