09 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United'dan corona virüsüyle mücadeleye destek

ManU'dan corona virüsüyle mücadeleye destek
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

ekibi , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) karşı mücadele amacıyla sağlık ekipmanı bağışında bulunduğunu açıkladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Manchester United Vakfı bünyesindeki araçların bir kısmının Ulusal Sağlık Hizmetlerinin () kullanımına sunulduğu belirtildi.

İngiliz ekibinin, Salford Royal Hastanesine sağlık ekipmanı bağışı yaptığı, sağlık çalışanlarına da hediyeler gönderdiği kaydedildi.

'un gerektiği takdirde tarafından kullanılabileceğinin aktarıldığı açıklamada, statta bulunan yaklaşık 30 bin gıda malzemesinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılmak üzere yardım kuruluşlarına teslim edildiği ifade edildi.

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