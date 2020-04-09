09 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Roma'dan corona virüsüyle mücadele için yeni kampanya

Roma'dan corona virüsüyle mücadele için yeni kampanya
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

Milli futbolcularımız ve 'in de formasını giydiği , corona virüsü salgınına karşı mücadeleye destek olmak adına yeni bir kampanya başlattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, özel olarak üretilen 500 adet formanın satışa çıkarılacağı duyuruldu.

İtalyan ekibinin kuruluş tarihi olan 1927'ye atfen 192,7 avrodan satılacak formalardan elde edilecek gelirin ihtiyaç sahipleri için harcanacağı belirtildi.

, daha önce de koronavirüsle mücadele eden hastanelere destek için 500 bin avrodan fazla bağış toplamıştı.

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