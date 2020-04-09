09 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

İskoçya'da flaş erteleme kararı!

İskoçya'da flaş erteleme kararı!
DÜNYADAN FUTBOL
ABONE OL
Giriş Tarihi: 09.04.2020

İskoçya Futbol Federasyonu, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglerin 'a kadar ertelendiğini açıkladı.

İskoçya'da yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan liglerin 'a kadar başlamayacağı bildirildi.

İskoçya Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yönetim kurulunun video konferans yöntemiyle toplantı yaptığı belirtildi.

Toplantıda, ülkedeki tüm futbol karşılaşmalarının 10 Haziran'a kadar ertelenmesi yönünde karar alındığı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu karar futbolcu, personel ve taraftarların sağlığını korumada kulüplere yardımcı olmak için alınmıştır." ifadesine yer verildi.

İskoçya'da 1. Lig'in (Premiership) altında yer alan liglerde sezonun iptali için kulüpler arasında oylama yapılacağı açıklanmıştı.

Transfer mi oluyor? Ibrahimovic o takımla idmana çıktı! haberin devamı


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ
ManU'dan corona virüsüyle mücadeleye destek ManU'dan corona virüsüyle mücadeleye destek
Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Yeni adresi belli oldu... Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Yeni adresi belli oldu...
Transfer mi oluyor? Ibrahimovic o takımla idmana çıktı! Transfer mi oluyor? Ibrahimovic o takımla idmana çıktı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör