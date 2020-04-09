09 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Ronaldinho hapis cezasını 4 yıldızlı otelde çekecek

Ronaldinho hapis cezasını 4 yıldızlı otelde çekecek
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 09.04.2020

dünyaca ünlü eski yıldız ve kardeşi , kullandığı gerekçesiyle 'da yakalanmış ve 6 ay hapse çarptırılmıştı. Daha sonra almış oldukları hapis cezası, 1.6 milyon Dolar kefaletle ev hapsine çevrilmişti. Brezilyalı iki kardeş cezalarının kalan yaklaşık 4.5 aylık kısmını 4 yıldızlı bir otelde geçirecek.

kullanarak 'a girmeye çalışmaktan dolayı yakalanan eski futbolcu ile kardeşi Moreira, hapis cezasına çarptırılmıştı. İkili 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1.6 milyon Dolar kefalet bedeli karşılığında serbest bırakıldı. Cezası ev hapsine çevrilen Ronaldinho ve kardeşi, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da 4 yıldızlı bir otelde cezalarını tamamlayacak. Kaldıkları kral dairesinde havuz ve spor salonu da bulunuyor.

Ronaldinho kefaletle çıktı haberin devamı

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