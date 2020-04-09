Ronaldinho hapis cezasını 4 yıldızlı otelde çekecek

Brezilyalı dünyaca ünlü eski yıldız Ronaldinho ve kardeşi Assis, sahte pasaport kullandığı gerekçesiyle Paraguay'da yakalanmış ve 6 ay hapse çarptırılmıştı. Daha sonra almış oldukları hapis cezası, 1.6 milyon Dolar kefaletle ev hapsine çevrilmişti. Brezilyalı iki kardeş cezalarının kalan yaklaşık 4.5 aylık kısmını 4 yıldızlı bir otelde geçirecek.

Sahte pasaport kullanarak Paraguay'a girmeye çalışmaktan dolayı yakalanan Brezilyalı eski futbolcu Ronaldinho ile kardeşi Assis Moreira, hapis cezasına çarptırılmıştı. İkili 32 gün cezaevinde kaldıktan sonra 1.6 milyon Dolar kefalet bedeli karşılığında serbest bırakıldı. Cezası ev hapsine çevrilen Ronaldinho ve kardeşi, Paraguay'ın başkenti Asuncion'da 4 yıldızlı bir otelde cezalarını tamamlayacak. Kaldıkları kral dairesinde havuz ve spor salonu da bulunuyor.

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