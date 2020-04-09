09 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic Hammarby ile idmana çıktı

Transfer mi oluyor? Ibrahimovic o takımla idmana çıktı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 Giriş Tarihi: 09.04.2020

Corona virüsü salgınının 'da etkili olması sebebiyle ülkesine dönen dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic, daha önce kulübün yüzde 25'ini satın aldığı ile idmana çıktı.

Serie A ekiplerinden forması giyen Zlatan Ibrahimovic, ülkede etkili olan corona virüsü salgını sonrası futbola ara verilmesinin ardından ülkesi 'e dönmüştü. Sezon sonunda Milan'la yollarını ayıracağı ve hatta futbolu bırakacağı konuşulan yıldız sürpriz bir yerde görüntülendi.

Ibrahimovic, daha önce yüzde 25'ini satın aldığı takımı ile misafir futbolcu olarak idmana çıktı. Kulüp de resmi sosyal medya hesaplarından tecrübeli oyuncunun antrenman görüntülerini paylaştı.

İsveç'te takımların kolektif şekilde idmana çıkmalarına ve seyircisiz bir şekilde hazırlık maçları oynanmasına müsaade ediliyor.

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