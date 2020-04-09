İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic Hammarby ile idmana çıktı
Corona virüsü salgınının İtalya'da etkili olması sebebiyle ülkesine dönen İsveçli dünyaca ünlü yıldız Zlatan Ibrahimovic, daha önce kulübün yüzde 25'ini satın aldığı Hammarby ile idmana çıktı.
İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic, ülkede etkili olan corona virüsü salgını sonrası futbola ara verilmesinin ardından ülkesi İsveç'e dönmüştü. Sezon sonunda Milan'la yollarını ayıracağı ve hatta futbolu bırakacağı konuşulan İsveçli yıldız sürpriz bir yerde görüntülendi.
Ibrahimovic, daha önce yüzde 25'ini satın aldığı Hammarby takımı ile misafir futbolcu olarak idmana çıktı. Kulüp de resmi sosyal medya hesaplarından tecrübeli oyuncunun antrenman görüntülerini paylaştı.
İsveç'te takımların kolektif şekilde idmana çıkmalarına ve seyircisiz bir şekilde hazırlık maçları oynanmasına müsaade ediliyor.
Fint besök på den frivilliga träningen i dag: https://t.co/nq9OCF7rDQ#Bajen pic.twitter.com/9OUa9zGr5S— Hammarby Fotboll (@Hammarbyfotboll) April 9, 2020
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