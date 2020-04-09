09 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Hertha Berlin'in yeni teknik direktörü Bruno Labbadia oldu

Fenerbahçe'nin gündemindeydi! Yeni adresi belli oldu...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 Giriş Tarihi: 09.04.2020

Ersun Yanal ile yollarını ayıran Fenerbahçe'nin de gündeminde olan 'nın yeni adresi belli oldu. 54 yaşındaki tecrübeli çalıştırıcı (Bundesliga) takımlarından ile anlaştı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 54 yaşındaki Labbadia'nın pazartesi gününden itibaren idmanlara çıkacağı ve takımı kalan 9 lig maçına hazırlayacağı belirtildi.

Açıklamada, Labbadia'ya antrenörler Erdinç Sözer ve Olaf Janssen'in eşlik edeceği kaydedildi.

'in yöneticilerinden Michael Preetz, hem oyuncu hem olarak Bundesliga'yı iyi bilen Labbadia'nın daha önce görev yaptığı kulüplerde takıma istikrar getirebileceğini ve oyuncuları geliştirebileceğini gösterdiğini belirtti.

Labbadia, Bundesliga'da daha önce , Hamburg, Stuttgart ve Wolfsburg takımlarını çalıştırmıştı.

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