09 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Lionel Messi Inter'e transfer olacak mı? Kendisi açıkladı

Lionel Messi Inter'e transfer olacak mı? Kendisi açıkladı
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 09.04.2020 Giriş Tarihi: 09.04.2020

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası liglere verilen arada birçok söylentisi ortaya çıkmaya devam ederken, 'nın Arjantinli dünya yıldızı 'nin Katalan ekibinden ayrılarak Inter'e transfer olacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili hesabından açıklama yapan yıldız oyuncu, iddialara son noktayı koydu.

İspanyol devi 'nın yıldızı , 'ta forma giyen 'ya rakip olmak için Inter'e gideceği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı.

hesabından paylaşımda bulunan Arjantinli futbolcu, Inter'e olacağı iddialarının yer aldığı haberi takipçileriyle paylaşıp "Sahte haber" yazarak tepki gösterdi.

Lionel Messi gönderinin altına da, "Aynı gazetenin birkaç hafta önce Newells'a gideceğim şeklindeki haberi de yanlıştı. Çok şükür ki kimse onlara inanmıyor" yazarak Barcelona'dan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.

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