Lionel Messi Inter'e transfer olacak mı? Kendisi açıkladı

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrası liglere verilen arada birçok transfer söylentisi ortaya çıkmaya devam ederken, Barcelona'nın Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi'nin Katalan ekibinden ayrılarak Inter'e transfer olacağı iddia edilmişti. Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan yıldız oyuncu, iddialara son noktayı koydu.

İspanyol devi Barcelona'nın yıldızı Lionel Messi, Juventus'ta forma giyen Cristiano Ronaldo'ya rakip olmak için Inter'e gideceği yönündeki haberleri kesin bir dille yalanladı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Arjantinli futbolcu, Inter'e transfer olacağı iddialarının yer aldığı haberi takipçileriyle paylaşıp "Sahte haber" yazarak tepki gösterdi.

Lionel Messi gönderinin altına da, "Aynı gazetenin birkaç hafta önce Newells'a gideceğim şeklindeki haberi de yanlıştı. Çok şükür ki kimse onlara inanmıyor" yazarak Barcelona'dan ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığını açıkladı.

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