02 Nisan 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

Tottenham Teknik Direktörü Jose Mourinho Zeki Çelik'i istiyor

Mourinho'nun gözü milli yıldızda! İşte o isim...
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 02.04.2020 Giriş Tarihi: 02.04.2020

İngiltere ekiplerinden 'ın Portekizli teknik adamı , gelecek sezon kadrosunda milli futbolcumuz Mehmet 'i görmek istiyor.

ekibi 'ın tecrübeli teknik adamı , lige verilen arada için çalışmalarını sürdürüyor. Güçlü bir kadroyla yeni sezona girmeyi hedefleyen tecrübeli ismin transfer listesinde sağ bek pozisyonu için Mehmet bulunuyor. 'nın takımında forma giyen milli oyuncuyu özellikle ligin ikinci yarısında gözlem altına alan Mourinho, Lille'den Mehmet Zeki'yi tanıyan yardımcısı Joao Sacramento'dan da olumlu rapor aldı.

MOURINHO, CAMPOS İLE GÖRÜŞECEK

Lille Sportif Direktörü Luis Campos ile yakınlığı bulunan Jose Mourinho'nun, Zeki Çelik transferi için Campos ile görüşeceği öğrenildi.

Öte yandan İngiltere'nin Daily Star gazetesi de sağ bek transferi arayışlarını sürdüren ekibinin Mehmet Zeki Çelik ismi üzerinde yoğunlaştığı haberlerini sayfasına taşıdı.

Fransa Lig 1'de 23 maça çıkan milli oyuncu, 3 asist yapma başarısı gösterdi. Şampiyonlar Ligi'nde de 6 maça çıkan 23 yaşındaki sağ bek, A 'ın da değişilmezlerinden birisi oldu.

Lig tescil edildi! Şampiyon belli oldu... haberin devamı

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