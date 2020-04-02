Mesut Özil'den eşi Amine Gülşe'ye doğum hediyesi! Tam 82 milyon TL değerinde malikane...
Arsenal forması giyen Türk asıllı alman futbolcu Mesut Özil'den eşi Amine Gülşe'ye muhteşem bir hediye geldi. Dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil, manken eşi Amine Gülşe ile çocuklarının dünyaya gelmesinin ardından tam 82 milyon TL değerinde malikane satın aldı ve eşine hediye etti.
Dünyanın en çok kazanan futbolcuları arasında yer alan Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, manken ve oyunculuk yapan Amine Gülşe'yi hediyelere boğmaya devam ediyor. Ünlü çiftin minik kızları dünyaya gözünü açınca Mesut Özil'de kesenin ağzını açtı. Doğum sonrası açıklama yapan çift, "Şükürler olsun ki kızımız Eda sağlıklı bir şekilde dünyaya geldi. Rabbim bize, çevresine ve bütün insanlığa hayırlı bir evlat olmasını nasip eder inşallah, amin" notu ile instagram'da paylaşımda bulundu.
MESUT ÖZİL'DEN 82 MİLYON TL DEĞERİNDE MALİKANE
Dünyanın en çok kazanan futbolcularından biri olarak bilinen Mesut Özil, iddialara göre yeni doğum yapan eşi Amine Gülşe'ye tam 82 milyon TL değerinde bir malikane satın aldı. İddialara göre ünlü futbolcu, İngiltere'de oturdukları 82 milyon TL'lik küçük sarayın tapusunu Amine Gülşe'nin üzerine yaptı. Özil, daha önce de aldığı hediyelerle çok konuşulmuştu.
20 BİN TL DEĞERİNDE TEKTAŞ ALMIŞTI
Ünlü futbolcu Mesut Özil, manken ve oyuncu olan eşine evlilik teklifi ederken 200 bin TL'lik tektaş, nişan törenlerinde de 100 bin TL'lik yüzük, 80 bin TL'lik bileklik ve İstanbul'da bulunan bir daire hediye etmişti.
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