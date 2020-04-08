08 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Manchester United menajeri Solskjaer karantinada yeni oyuncular izliyor

Solskjaer karantinada ne yaptığını açıkladı!
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 Giriş Tarihi: 08.04.2020

ekibi 'ın teknik direktörü , yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle evde kaldığı bu dönemde yeni futbolcular izlediğini söyledi.

İngiliz 'a açıklamalar yapan Norveçli teknik adam, "Her şeyde en iyi olmak istiyoruz. Şu anda oyuncu ve planları tartışmak için zamanımız var, bunu yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Futbolun tekrar normale döneceğini söyleyen , buna hazır olmak zorunda olduklarını belirtti.

Solskjaer, normal yaşama geçildiğinde 'ın ekonomik olarak istediğini yapacak durumda olduğuna inandığını söyledi.

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