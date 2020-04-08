08 Nisan 2020, Çarşamba

DÜNYADAN FUTBOL

Jose Mourinho karantina dinlemedi! Hareketiyle tepki çekti

Mourinho karantina dinlemedi! Hareketiyle tepki çekti
DÜNYADAN FUTBOL
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Güncelleme Tarihi: 08.04.2020 Giriş Tarihi: 08.04.2020

ekiplerinden Tottenham'ın menajeri , 'de tepki çekti. Deneyimli teknik adam, corona virüsü sebebiyle sosyal izolasyon kurallarının uygulandığı ülkede oyuncularını açık havada idmana çıkardı.

İngiliz ekibi Tottenham'ın Portekizli teknik direktörü , yine adından söz ettirmeyi başardı. Corona virüsü salgınının aniden yükseldiği Ada'da sosyal izolasyon kurallarına dikkat edilmesi gerektiği her gün hükümet tarafından söylense de tecrübeli antrenör bu çağrıya kulak asmadı.

Davinson Sanhcez, Ryan Sessegnon ve Tanguy Ndombele'ye açık havada antrenman yaptıran Mourinho'nun, oyuncularında herhangi bir önlem almaması büyük tepki çekti.

Oyuncuların yaptığı idman, yoldan geçenler tarafından saniye saniye kameralara kaydedildi.

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