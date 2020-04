Jose Mourinho karantina dinlemedi! Hareketiyle tepki çekti

İngiliz ekibi Tottenham'ın Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho, yine adından söz ettirmeyi başardı. Corona virüsü salgınının aniden yükseldiği Ada'da sosyal izolasyon kurallarına dikkat edilmesi gerektiği her gün hükümet tarafından söylense de tecrübeli antrenör bu çağrıya kulak asmadı.

Davinson Sanhcez, Ryan Sessegnon ve Tanguy Ndombele'ye açık havada antrenman yaptıran Mourinho'nun, oyuncularında herhangi bir önlem almaması büyük tepki çekti.

Oyuncuların yaptığı idman, yoldan geçenler tarafından saniye saniye kameralara kaydedildi.

💪🏾 Tottenham Hotspur players on a run in Hadley Wood as Spurs players independently continue to train.



[@MikalisYid]#THFC #COYSpic.twitter.com/sIHAL1KuOb